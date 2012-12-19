Количество плательщиков НДС в Украине с начала года увеличилось на 72%

Количество плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине с начала года выросло на 72,3% и составило более 28 тыс. лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Как сказано в сообщении, благодаря упрощению процедуры регистрации плательщика НДС количество таких плательщиков неуклонно растет. Только в ноябре их стало больше на 3 тыс., что превышает прошлогодний показатель на 86%.

В ГНСУ рассчитывают на дальнейший рост количества зарегистрированных налогоплательщиков, чему будет способствовать внедрение новых электронных сервисов и переход на полную электронную регистрацию плательщика НДС.

Как сообщал УНИАН, по итогам января-сентября т.г. 98% плательщиков НДС в Украине подали отчетность в электронной форме.

В январе-октябре 2012 года общий объем перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость составил 66,5 млрд грн, что на 3,3 млрд грн больше прошлогоднего показателя. При этом объем возмещенного НДС с начала года составил 43,9 млрд грн, что на 4,4 млрд грн (или 11,2%) больше показателя прошлого года.

Объем официально подтвержденной задолженности по возмещению НДС не превышает 5,5 млрд грн. При этом с 2013 года ГНСУ ожидает введения в Украине казначейского векселя для расчетов по возмещению НДС.