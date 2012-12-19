На последнем аукционе Минфин разместил ОВГЗ на 48,2 млн долл.

Министерство финансов Украины на последнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 18 декабря, разместило двухлетние бумаги на 48,2 млн долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства.

Было подано четыре заявки в диапазоне 8,5-8,6%, из них были удовлетворены три, поданные на уровне 9,5%.

«Таким образом, средневзвешенная доходность на аукционе незначительно выросла по сравнению с предыдущим размещением, но ставки отсечения остались на неизменном уровне», - прокомментировал результаты аукциона специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Согласно данным Государственной казначейской службы, поступления от государственных заимствований помесячной росписью финансирования общего фонда госбюджета на 2012 год предусмотрены в сумме 98,448 млн грн, а по состоянию на 17 декабря 2012 г. уже поступило 102,608 млрд грн (в т.ч. по внутренним заимствованиям — 63,842 млрд грн, по внешним — 38,766 млрд грн).

Расходы по обслуживанию государственного долга по состоянию на указанную дату составили 23,316 млрд грн (в т.ч. по внутреннему долгу — 16,4 млрд грн, по внешнему — 6,916 млрд грн), на погашение госдолга — 64,133 млрд грн (в т.ч. по внутреннему — 34,908 млрд грн, по внешнему — 29,225 млрд грн).