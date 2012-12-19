На фоне ситуации в США пара EUR/USD может укрепиться у отметки 1,33 - Forex Club

Сейчас рынок движется на надеждах, что переговоры относительно "финансового обрыва" в Конгрессе США завершаться успешно, и если это действительно произойдет, рискованные валюты получат новый стимул для роста, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, для EUR/USD это будет означать рывок к отметке 1,33, а для GBP/USD – к 1,63.

Для GBP/USD релиз протокола прошлого заседания MPC станет главным событием недели, и до текущего момента большинство трейдеров ожидали нейтральных комментариев с намеком на то, что расширение программы скупки активов в ближайшее время не произойдет. Если все идет по плану, пара может укрепиться пунктов на 20. Однако, если рынки усмотрят неуверенность и пессимизм, падение будет более внушительным с целью на 1,62 и дальнейшим откатом в район 1,6270.

Ситуация в Японии может накалиться к четвергу, на который запланировано заседание Центробанка. В целом, вне зависимости от результатов выборов, ожидалось некоторое расширение программы количественного смягчения. Однако, глава Банка Японии может отплатить новому премьеру своим бездействием, тем самым подрывая его возможности в реализации обещаний. Если это действительно произойдет, разворот пары USD/JPY может быть очень резким с возвращением к отмеке 83,00.