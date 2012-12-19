«VAB Банк» увеличил уставный капитал на 27%

«VAB Банк», входящий в группу крупных банков по объемам активов, завершил процедуру увеличения уставного капитала на 27,1%, или на 500 млн грн, - до 2,349 млрд грн путем дополнительного выпуска акций, сообщила пресс-служба банка.

В 2012 году «VAB Банк» дважды наращивал уставный капитал: ранее банк зарегистрировал увеличение уставного капитала на 600 млн грн - до 1,849 млрд грн.

По словам председателя правления «VAB Банка» Дениса Мальцева, в начале 2013 года банк намерен провести еще один дополнительный выпуск акций.

«Увеличение уставного капитала позволило усилить рыночные позиции банка и аккумулировать дополнительный ресурс для кредитования клиентов», - цитирует пресс-релиз Д.Мальцева.

«Дополнительная капитализация также даст возможность продолжать внедрение в банке новейших инновационных банковских технологий, в том числе сервисов дистанционного обслуживания, что даст возможность клиентам получить быстрый и удобный доступ к финансовым услугам», – отметил председатель правления банка.

Дополнительно выпущенные акции выкуплены действующими акционерами.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на финансовом рынке Украины с 1992 года. 67,7% акций «VAB Банка» принадлежат бизнесмену Олегу Бахматюку через Quickcom Limited (Кипр).

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2012 года «VAB Банк» занимал 18-е место среди 175 действующих банков по объемам активов и входит в первую двадцатку банков по размеру уставного капитала.