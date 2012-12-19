В среду евро против доллара достиг максимума за 7 месяцев на статданных из Германии - Bloomberg

На торгах в среду, 19 декабря, евро укрепился до семимесячного максимума к доллару после публикации данных о росте индекса делового доверия в Германии, повышающих спрос на активы региона.

Евро растет к доллару восьмой день подряд на фоне позитивной динамики на рынках во всем мире, снижая спрос на доллар.

По данным института Ifo, индекс делового доверия Германии вырос до 102,4 пункта в декабре с 101,4 в ноябре, передает Bloomberg.