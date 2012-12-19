В среду евро против доллара достиг максимума за 7 месяцев на статданных из Германии - Bloomberg
15:37, 19 декабря 2012Финансы
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На торгах в среду, 19 декабря, евро укрепился до семимесячного максимума к доллару после публикации данных о росте индекса делового доверия в Германии, повышающих спрос на активы региона.
Евро растет к доллару восьмой день подряд на фоне позитивной динамики на рынках во всем мире, снижая спрос на доллар.
По данным института Ifo, индекс делового доверия Германии вырос до 102,4 пункта в декабре с 101,4 в ноябре, передает Bloomberg.
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