В среду евро против доллара достиг максимума за 7 месяцев на статданных из Германии - Bloomberg

15:37, 19 декабря 2012
Финансы
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На торгах в среду, 19 декабря, евро укрепился до семимесячного максимума к доллару после публикации данных о росте индекса делового доверия в Германии, повышающих спрос на активы региона.

Евро растет к доллару восьмой день подряд на фоне позитивной динамики на рынках во всем мире, снижая спрос на доллар.

По данным института Ifo, индекс делового доверия Германии вырос до 102,4 пункта в декабре с 101,4 в ноябре, передает Bloomberg.

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