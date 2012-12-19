НАБУ предложит Януковичу сделать Всемирный день сбережений официальным праздником

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) намерена обратиться к Президенту Украины Виктору Януковичу с инициативой ввести празднование Всемирного дня сбережений, который впервые прошел в нашей стране в этом году.

Об этом заявил исполнительный директор НАБУ Сергей Мамедов на пресс-конференции в среду.

«Первый опыт празднования Всемирного дня сбережений в Украине был чрезвычайно успешным. Поэтому мы решили обратиться к Президенту Украины Виктору Януковичу с инициативой поддержать празднование Всемирного дня сбережений на государственном уровне и сделать его официальным праздником. Со своей стороны можем сказать, что в следующем году в этой акции примет участие минимум 40 банков - членов НАБУ», - сказал С.Мамедов.

Первый Всемирный день сбережений в Украине поддержали около двух десятков банков. Они предлагали своим клиентам особенные условия размещения депозитов, а также дополнительную информацию о деятельности финансовых учреждений. Основной целью Дня сбережений является стимулирование идеи сбережения средств и планирование своих расходов, а также привлечение новых клиентов.

Директор - распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Елена Шарова поддержала идею празднования Всемирного дня сбережений на национальном уровне, так как это повысит уровень финансовой грамотности граждан. А это, по ее словам, является одним из основных компонентов системы защиты прав потребителей.

Проведение первого Всемирного Дня сбережений в Украине проходило по инициативе НАБУ, германского банка развития KfW, при поддержке Национального банка Украины.

Представитель KfW Лоренц Гесснер также отметил успешное проведение этого мероприятия в Украине и уверил в том, что KfW намерен продолжить внедрять Всемирный день сбережений в Украине и в 2013 году.