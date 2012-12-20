Рост ВВП по итогам 2013 года не превысит 2-2,5% - вице-президент ЕБА

Рост экономики Украины по итогам 2013 года вероятнее всего не превысит 2-2,5%, причем позитивные тенденции будут заметны только во втором полугодии 2013 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала во время пресс-конференции в Киеве.

«По итогам 2012 года мы ожидаем рост ВВП максимум на 0 – 0,5%, а по итогам 2013 года – 2-2,5%, причем, первую половину года будем находиться в негативной зоне, а развитие станет заметным во втором полугодии», - сказал Т.Фиала.

По его словам, эксперты ЕБА ожидают рост в аграрном секторе на уровне 3% - за счет повышения урожайности примерно на 10% и внедрения новых технологий, а также роста промышленности на 3%.

«Восстановление будет связано с внешним спросом на наши товары, вероятным возобновлением отношений с МВФ и подписанием Соглашения об Ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС – с рынком, который в 8 раз больше рынка стран Таможенного Союза», - подчеркнул Т.Фиала.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному правительством прогнозу, показатель роста валового внутреннего продукта Украины на 2013 год составит 3,4%. Вместе с тем, Рейтинговое агентство Fitch в октябре обнародовало свой прогноз о сокращении роста реального ВВП Украины в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – до 3,2%.

Всемирный банк в июле ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%, а в апреле Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП страны в текущем году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация – неправительственная организация, объединяющая 950 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине. Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской Комиссии.