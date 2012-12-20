НБУ "сократил" число крупнейших банков Украины

Национальный банк Украины (НБУ) на 2013 год повысил предельный уровень активов для банков, которые входят в I группу (крупнейшие банки), до более 20 млрд грн с 15 млрд грн. Это предусмотрено в Решении Комиссии по вопросам надзора и регулирования банков НБУ от 13 декабря 2012 года №974.

Для остальных групп предельный объем активов сохранен на уровне 2012 года: II группа (крупные банки) — более 5 млрд грн; III группа (средние банки) — более 3 млрд грн; IV группа (небольшие банки) — менее 3 млрд грн.

Таким образом, на время принятия документа, количество банков в I группе сократилось с 17 до 15. Из группы крупнейших в группу крупных банков, которая насчитывает 20 кредитно-финансовых учреждений, перешли “ОТП Банк” и Брокбизнесбанк.

В III группу, согласно документу, входят 25 банков, в IV группу — 116 банков.

С целью осуществления сравнительного анализа деятельности банков и распределения надзорных функций и обязанностей между центральным аппаратом и территориальными управлениями Нацбанк осуществляет распределение банков по объему активов.