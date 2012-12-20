Европейская Бизнес Ассоциация ухудшила Индекс инвестпривлекательности Украины

Европейская Бизнес Ассоциация ухудшила Индекс инвестиционной привлекательности Украины по итогам четвертого 2012 года до 2,12 баллов из пяти возможных (наименьший показатель за последние 4 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители Ассоциации заявили в ходе презентации специализированного исследования по итогам опроса экспертов и топ-менеджеров, проведенного ЕБА при содействии компании InMind в декабре текущего года.

Как сказано в исследовании, настроения инвесторов в 4-м квартале 2012 года ухудшились. Порядка 118 топ-менеджеров компаний – участниц ЕБА оценили состояние украинского бизнес-климата как «стабильно неблагоприятный».

Авторы исследования обратили внимание, что индекс инвестиционной привлекательности вобрал в себя оценки пяти компонентов – общей оценки инвестиционного климата (1,7 баллов по пятибалльной шкале), динамики развития инвестиционного климата по итогам 3-го квартала (2,1 балл), ожидаемой динамики развития инвестиционного климата на ближайшие три месяца (2,3 балла), вероятности инвестирования в Украину со стороны новых участников (2,3 балла), оценки инвестиционного климата в конкретной отрасли в ближайшие три месяца (2,3 балла).

По мнению авторов исследования, в четвертом квартале бизнес несколько меньше ощутил давление со стороны фискальных органов, но весьма тревожно воспринял валютно-монетарную политику НБУ. При этом 76% опрошенных экспертов и представителей бизнеса вовсе не увидели позитивных изменений в инвестиционном климате.

Вместе с тем, исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, отметила, что в числе положительных достижений 2012 года эксперты ЕБА называют законодательное урегулирование вопроса переноса убытков прошлых лет, отмену декларации соответствия, введение нового Таможенного кодекса, урегулирование вопросов купли-продажи земель несельскохозяйственного назначения иностранным инвесторам, отказ от повышения тарифных ставок на ряд чувствительных товарных групп.

«Однако, проблемными остаются правоприменительная практика, введение технических регламентов. Представители фарминдустрии все также сталкиваются с проблемами лицензирования импорта и признания сертификатов соответствия GMP. Кроме того, неожиданно острой стала проблема принятия закона о языках, которая негативно отразилась на системе маркировки продукции», - подчеркнула А.Деревянко.

В свою очередь вице-президент ЕБА Томаш Фиала отметил, что, несмотря на вполне ожидаемый результат исследований, бизнес все-таки рассчитывает на конструктив со стороны властей после выборов. «Всегда фактор до выборов был связан с ростом популизма и выбросом негатива для бизнеса. Эти выборы – не исключение. И потому сегодняшние ожидания связаны с тем, что выборы закончились, и следующие выборы - более чем через 2 года. Значит, будет время сфокусироваться на практических шагах», - сказал Т.Фиала.

Как сообщал УНИАН, в третьем квартале 2012 года эксперта ЕБА оценили бизнес-климат Украины и условия ведения бизнеса на 2.14 баллов (из пяти возможных). Основные проблемы, которые повлияли на негативные оценки респондентов, - фискальное давление, коррупция, нестабильная политическая ситуация накануне выборов.

Отметим также, что, по мнению экспертов ЕБА, рост экономики Украины по итогам 2013 года вероятнее всего не превысит 2-2,5%, причем позитивные тенденции будут заметны только во втором полугодии 2013 года. Эксперты ЕБА ожидают рост в аграрном секторе на уровне 3% - за счет повышения урожайности примерно на 10% и внедрения новых технологий, а также роста промышленности на 3%.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация – неправительственная организация, объединяющая 950 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине. Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской Комиссии.