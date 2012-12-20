Польша, несмотря на скидку, будет платить за российский газ больше всех в ЕС

Варшава. Крупнейшая восточноевропейская экономика и ближайший западный сосед Украины - Польша будет покупать российский газ, несмотря на полученную в ноябре более 15% скидку, дороже всех в объединяющем 27 государств Европейском союзе.

Об этом пишет в четверг Gazeta Wyborcza, по данным которой, государственная PGNIG будет закупать российское топливо у практически монопольного поставщика "Газпрома" за 460-490 долл. за тысячу кубометров.

Издание отметило, что до полученной в прошлом месяце скидки, которая, по данным министра госимущества Польши Николая Будзановского составила "чуть больше 15%", поляки покупали газпромовский газ за 575 долл. за тысячу кубометров.

GW (Gazeta Wyborcza) написала, что вчера представители "Газпрома" сообщили о намерении снизить среднюю годовую цену для своих потребителей в Западной Европы в 2013 году на более, чем 9% до 370 долл. за тысячу кубометров.

"Новая цена будет немного ниже, чем на немецких биржах, где сейчас тысяча кубометров стоит около 380 долл.", - отмечает газета.

Издание пишет, что "Газпром" вынужден снижать цены на свое топливо для своего ключевого экспортного рынка - стран Евросоюза - из-за обостряющейся конкуренции, снижающей его долю в поставках.

Аналитик польского Института Собеского Томаш Хмаль, которого цитирует издание, отмечает, что "Газпром" своей ценовой политикой продолжает "делить" государства Евросоюза.

Эксперт назвал лучшим способом борьбы с такой практикой развитие внутренней добычы и альтернативные поставки топлива из других стран - через обычные газопроводы и с помощью сооружаемого в Польше LNG-терминала.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе польский регулятор рынка энергии Urząd Regulacji Energetyki (URE) утвердил снижение цен на газ с 2013 года для населения в Польше на 10%, а для промышленности - на 2-4% благодаря полученной скидке на поставляемое в страну топливо из России.

Справка УНИАН. Польша, которая начала переговоры о снижении цен на российский газ осенью 2010 года, в начале текущего года подала в Арбитражный суд Стокгольма на "Газпром", который в ноябре все-таки согласился продавать полякам газ дешевле и вернуть разницу за проданный с апреля 2011 года по более высоким ценам.

Потребляющая около 14 млрд кубометров газа Польша, согласно подписанному до 2022 года контракту, будет ежегодно покупать у "Газпрома" более 10 млрд кубометров "голубого топлива".