Налоговики пока не будут штрафовать за ошибки при использовании электронной кассовой ленты

Государственная налоговая служба не будет штрафовать предпринимателей за ошибки при использовании электронной кассовой ленты, но лишь до середины 2013 года. Об этом УНИАН сообщили в управлении взаимодействия со СМИ ГНСУ в Одесской области со ссылкой на начальника отдела контроля расчетных операций Департамента налогового контроля за юридическими лицами ГНСУ Павла Сидорова.

Напомним, 11 декабря ГНСУ инициировала проведение целого ряда обучающих семинаров по использованию нового сервиса – электронной кассовой ленты регистраторов расчетных операций, вступающего в силу с 1 января 2013 года. Электронная кассовая лента регистраторов расчетных операций представляет собой электронную копию расчетных документов, хранящуюся в памяти кассового аппарата или модема, присоединенного к аппарату. Раз в сутки данные электронной ленты будут передаваться на общий сервер обработки данных в ГНСУ. По мнению налоговиков, нововведение позволит свести на нет разногласия между первичной документацией и поданными данными отчетности.

Обучающие семинары проходят сейчас для представителей всех регионов Украины и завершатся 27 декабря.

Как сообщал УНИАН, предпринимателям дадут полгода на адаптацию нововведения. При этом все вопросы, которые будут возникать у предпринимателей, будут детально оговорены, как во время тематических семинаров, так и в рамках консультаций в региональных органах ГНСУ.

Отметим также, что к 1 января 2013 года Государственная налоговая служба Украины должна разработать и внедрить еще один новый сервис - «Электронный кабинет налогоплательщика». Целью внедрения нового сервиса является расширение электронных услуг ГНСУ, улучшение качества обслуживания налогоплательщиков, обеспечение достоверной информации от налогоплательщиков и повышение уровня прозрачности и открытости деятельности налоговых органов.

Переход на электронное декларирование используют все активнее, в том числе плательщики НДС, налога на прибыль и акцизного налога. Как не раз отмечали руководители ГНСУ, переход от фискальной функции к сервисной является приоритетом в работе ведомства на 2013 год.