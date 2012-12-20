ГНСУ поможет иностранным инвесторам оценивать инвестпроекты на наличие налоговых рисков

Государственная налоговая служба Украины внедряет новый сервис «Анализ моделей хозяйственных операций для предприятий с иностранными инвестициями», который позволит предоставлять правовую оценку инвестиционных проектов на наличие налоговых рисков. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как сказано в сообщении, по сути Налоговая поможет бизнесу избежать рисковых ситуаций из-за неверного толкования иностранными предприятиями национального законодательства.

«Инвесторы не всегда правильно трактуют налоговое законодательство и не понимают границ, когда оптимизация становится нарушением. Более того, сегодня существует стойкий рынок услуг по построению бизнес-процессов, которые с точки зрения налогового законодательства являются незаконными. Нередко менеджеры компаний без ведома своих работодателей пользуются такими схемами для оптимизации затрат. И потому для многих инвесторов неприятным сюрпризом становится факт сообщений о нарушениях, допущенных во время реализации проекта, и наложении штрафов», - сказано в пресс-релизе ГНСУ.

Теперь, согласно сообщению ГНСУ, предприятия с иностранными инвестициями смогут избегать неприятностей, связанных с реализацией проектов, и заранее проверять на добропорядочность своих возможных контрагентов. В свою очередь, ГНСУ обещает оперативно рассматривать заявления предпринимателей и сообщать им о соответствии той или иной операции налоговому законодательству.

«Обмен письмами будет индивидуальным и полностью конфиденциальным, а выявленные ошибки предприниматели смогут исправлять самостоятельно – до официального оформления операции», - сказано в пресс-релизе, в котором также значится, что подобная схема сотрудничества позволит эффективно строить бизнес-планы и получать прибыль, что в свою очередь, будет стимулировать развитие инвестиционного климата и рост экономики.

Пользоваться сервисом сможет любое предприятие с иностранными инвестициями, независимо от страны происхождения капитала.

Как сообщал УНИАН, переход от фискального органа к сервисной службе является одним из приоритетов реформирования Госналогслужбы в 2013 году. В частности, с 1 января 2013 года ГНСУ вводит целый ряд новаций и сервисов, призванных упростить процедуру администрирования и уплаты налогов, количество которых снижено с 23 до 19. К 1 января 2013 года ГНСУ также должна разработать и внедрить еще один новый сервис - «Электронный кабинет налогоплательщика». Целью внедрения нового сервиса является расширение электронных услуг ГНСУ, улучшение качества обслуживания налогоплательщиков, обеспечение достоверной информации от налогоплательщиков и повышение уровня прозрачности и открытости деятельности налоговых органов. Отметим, что переход на электронное декларирование используют все активнее, в том числе плательщики НДС, налога на прибыль и акцизного налога.