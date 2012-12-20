Азаров обещает в 2013 году 53 млрд грн на здравоохранение

15:29, 20 декабря 2012
Финансы
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В 2013 году на здравоохранение из государственного бюджета предусмотрено выделить 53 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе лекции студентам Национального медицинского университета имени Богомольца в Киеве.

"В 2010 году расходы на здравоохранение были 40 млрд грн, а уже на 2013 год мы запланировали 53 млрд грн", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что этих средств все равно недостаточно для украинской системы здравоохранения, но в связи с экономическим кризисом это тот максимум, который может себе позволить государство в существующих условиях.

Н.Азаров считает необходимым продолжать реформу, начатую в системе здравоохранения. Премьер отметил важность в этом вопросе квалифицированных кадров, которые на местах будут способствовать проведению реформы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

17 декабря Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”.

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