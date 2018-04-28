Инвестиции Украине скоро станут недоступны

Общий внешний долг Украины, по итогам 9 месяцев текущего года, достиг 132,5 млрд долларов, увечившись на 5% (в т.ч. за III квартал - на 2,7%). Тенденция роста налицо. В пересчете на каждого жителя страны сумма составляет 2944 доллара. Но не стоит расстраиваться, например, в Великобритании данный показатель превышает 160 тысяч долларов, Португалии и Греции - более 50 тысяч долларов, России – свыше 3200 долларов. Конечно, украинцам не придется его отдавать, это учесть тех, кто брал - правительства, банков, компаний. Но при этом показатель обязательств является достаточно познавательным. Он свидетельствует о том, что страна не является привлекательной для инвесторов. А это говорит о многом…

Парадокс украинской экономики

Все цивилизованные страны мира живут в долг - так уже повелось. Для государства рост внешних долгов - всегда плюс, так как инвестиции стимулируют рост экономики. Приток валюты представляет собой положительный фактор для платежного баланса страны. Но, как ни жаль, приходит время погашения обязательств. И тут важен не сам размер долга, а его структура.

Из 132 млрд. долларов внешнего долга около 52% приходится на обязательства отечественных компаний перед нерезидентами. Большая их часть (43%) - торговые кредиты и прямые займы «материнских» компаний украинским «дочкам». На практике такие долги постоянно переоформляются и рефинансируются, потому что они представляют собой обеспечение нерезидентами своего же бизнеса в Украине. Поэтому погашение или выплата процентов по ним никогда не бывают проблематичными.

Не стоит также делать проблему из того, что в 2013 году нужно будет погасить внешние долги почти на 60 млрд. долларов. Эта сумма учитывает опять-таки кредиты от «мам»-нерезидентов - 76%. Вот и выходит, что реальный показатель обязательств, которые нужно погасить и выплатить по ним проценты составляет 13,8 млрд. долларов. Конечно, сумма немаленькая, особенно с учетом, что это – доллары, а не гривня.

В общей структуре внешних долгов Украины на обязательства правительства приходится 24%. Это, прежде всего, - еврооблигации и кредиты МВФ. В 2013 году Кабмину нужно будет погасить займы и выплатить проценты по ним на 8 млрд. долларов. Тут стоит признать, что наиболее оптимальный вариант выкрутится из положения (зная, что экономика Украины практически «заморожена», а бюджет является пустым) – восстановить сотрудничество с МВФ. В этом случае, размер внешнего долга, который нужно будет выплатить в 2013 году, сократится на 3 млрд. долл. Кроме, того, дружба с Фондом удешевит размещение еврооблигаций Украины. Если сейчас это происходит под 7% годовых в долларах, то с помощью МВФ евробонды можно было бы продать без особых проблем под 5,5%.

Как известно, чем ниже ставки по еврооблигациям, тем меньше нагрузка на обслуживание долга и госбюджет (высокие проценты по еврооблигациям - рост дефицита госказны). Без возобновления сотрудничества с МВФ получить невысокие ставки на кредиты, или как принято говорить инвестиции, мягко сказать, сложно. В этом и заключается парадокс украинской экономики. Хотим дешевых денег - нужно дружить с МВФ, а для того, чтобы дружить, нужно повышать стоимость энергоносителей для населения и пустить курс гривни в свободное плавание. А если отказаться от «предложений» международного «спасителя», то тогда продать еврооблигации будет возможно только под высокий процент, что провоцирует проблему с дефицитом госбюджета еще долгие годы.

Инвестпривлекательность Украине не по карману

За девять месяцев 2012 года внешние долги правительства сократились почти на 1 млрд. долларов, что состоялось и за счет частичного погашения кредитов МВФ. Самыми активными на этом поприще в текущем году были банки – долги погашены более чем на 2,6 млрд. долларов за десять месяцев. Тут имели влияние два фактора. Прежде всего, запрет на выдачу валютных кредитов на территории Украины сделал бессмысленным их брать у своих зарубежных «мам». А кредитоваться в валюте, а потом конвертировать в гривню и выдавать гривневые кредиты - значит взять на себя риски. Этого не хотят, в первую очередь, иностранные собственники. Поэтому в данной ситуации проще поменять ориентир на гривневые депозиты. Во-вторых, сделал свое дело процесс продажи нерезидентами украинских «дочек», который сейчас четко усматривается. Если раньше было модно покупать украинские банки, то теперь супер-модно продавать. Таким образом, нерезиденты возвращают свои деньги, которые были даны в долг украинским банкам.

И напоследок. За девять месяцев 2012 года валовый внешний долг Украины вырос более чем на 6 млрд. долларов, что незначительно. Скорее, можно сказать, что не вырос, а чуть-чуть подрос. Объем в целом небольшой – бояться дефолта нечего. Но говорит он о том, что нет жалеющих на мировом рынке «вливать» финансы в Украину. Как не прискорбно, но нужно признать – инвестиционная привлекательность нашей страны не дотягивает до цивилизованных стандартов. Это подтверждает и исследование Европейской Бизнес Ассоциации, объединяющей 950 европейских, международных и украинских компаний. Опросив экспертов и топ-менеджеров, ЕБА ухудшила Индекс инвестиционной привлекательности нашей страны по итогам 2012 года до 2,12 баллов из пяти возможных. То есть, состояние отечественного бизнес-климата - «стабильно неблагоприятное».

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)