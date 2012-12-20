«Фидобанк» покупает «Эрсте Банк» за 83 млн долл.

Erste Group и собственник «Фидобанка» (Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» (Киев) за 83 млн долл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Эрсте Банка», которім располагает УНИАН.

«20 декабря 2012 года Erste Group подписала договор с собственниками ПУАО «Фидобанк», группой компаний подконтрольных Александру Адаричу, о продаже своего украинского дочернего банка АО «Эрсте Банк». Стоимость сделки составила около 83 млн долл. США (63 млн евро). Данное решение было принято в связи с концентрацией бизнеса Erste Group на обслуживании клиентов в Центральной и Восточной Европе – странах-участницах Евросоюза», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, «Эрсте Банк» в Украине остается частью Erste Group до закрытия сделки, запланированного в течении следующих 6 месяцев. На данном этапе «Эрсте Банк» будет работать под своим действующим брендом. Однако в будущем планируется изменение бренда и слияние бизнеса с «Фидобанком».

В свою очередь, пресс-служба «Фидобанка» обнародовала комментарий А.Адарича, в котором он заявил: «Покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины».

При этом банкир отметил, что рост клиентской базы и активов будет обеспечен, в т.ч. и через приобретение банковских активов на рынке Украины. «Фидобанк» планирует развиваться как универсальный банк, включая направления розничного и корпоративного бизнеса.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года.

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 10,334 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 3,679 млрд грн, обязательства – 8,675 млрд грн, уставный капитал – 1,381 млрд грн, собственный капитал – 1,659 млрд грн.

«Эрсте Банк» в январе-сентябре 2012 года получил убыток 238,393 млн грн.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).