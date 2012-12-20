Торги на межбанке закрылись котировками 8,1000/8,1050 грн/долл.

В четверг, 20 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1000/8,1050, к 12:00 сузился спрэд - 8,1005/8,1035. К закрытию торгов ценовые уровни вернулись к утренним значениям - 8,1000/8,1050.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2633/37, к 12:00 цены поднялись - 0,2637/41. К закрытию цены достигли максимума - 0,2642/46. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6200 (-0,2675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3230/32, а к 15:00 выросли до 1,3297/99.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7195/10,7280, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7480/10,7560. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,7695/10,7800.