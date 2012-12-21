S&Р понизило рейтинг Кипра на две ступени, прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в четверг, 20 декабря, понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра на две ступени с В до ССС+.

При этом прогноз по рейтингу - негативный.

Агентство отметило, что вероятность дефолта Кипра по своим финансовым обязательствам значительно увеличивается, в том числе и потому, что перед властями страны сужаются возможности для привлечения кредитов, передает Газета.RU.

В конце ноября правительство Кипра объявило о достижении договоренности с тройкой международных кредиторов (ЕС, МВФ и ЕЦБ) о выделении новых траншей финансовой помощи.

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