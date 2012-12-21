В банке "Таврика" введена временная администрация

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банке «Таврика».

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства.

“20 декабря 2012 исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение №33 о введении временной администрации и назначения уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на временную администрацию в ПАО «Банк «Таврика»...», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, уполномоченным лицом назначен начальник отдела временной администрации и ликвидации неплатежеспособных банков Фонда Наталья Соловьева.

Временная администрация введена сроком на 3 месяца с 21 декабря 2012 г. по 20 марта 2013 г.

В течение действия временной администрации вкладчики банка «Таврика» могут получить свои депозиты, срок действия договоров которых закончился, и по договорам банковского счета. Выплаты по указанным договорам будут осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных, но не более 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Таврика» с 10 декабря 2012 года ввел суточные лимиты на выдачу наличных по своим карточкам. До этого Нацбанк, согласно решению Комиссии НБУ по вопросам надзора №906 от 23 ноября 2012 года, запретил банку «Таврика» привлекать депозиты.

Некоторые СМИ сообщают, что предыдущее руководство банка «Таврика» скрылось в неизвестном направлении с деньгами вкладчиков.

ПАО «Банк «Таврика» создано в 1991 году. Согласно информации, обнародованной на сайте, никто из акционеров не владеет более 10% акций банка.