У евро есть все шансы отпраздновать «конец света» недельным минимумом - Forex Club

У европейских валют все больше шансов отпраздновать «конец света» вблизи недельных минимумов, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, это может произойти на фоне того, что конгресс США отказался голосовать за предложенный республиканцами пакет финансовых мер по решению бюджетной проблемы страны. Хотя Обама еще в среду заявил, что даже если конгресс проголосует за законопроект, президент использует право вето.

Важными для валютного рынка в пятницу, 21 декабря, станут окончательные данные по британскому ВВП за 3 квартал, от которых никто не ждет изменений. Пересмотр в сторону понижения, особенно после вчерашних слабых розничных продаж, может усилить давление на GBP/USD. Ближайшая цель – 1,62.

USD/JPY в отсутствие важных экономических показателей будет настроена на развитие событий с американским бюджетом. Если политики предпочтут «растянуть удовольствие», падение пары в район 83,70 вполне вероятно.