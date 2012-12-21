Налоговая обещает не штрафовать за несвоевременную смену кода экономической деятельности

Государственная налоговая служба Украины обещает не штрафовать плательщиков единого налога за несвоевременную смену кода Классификатора видов экономической деятельности (КВЭД) и сообщает, что свидетельства плательщика единого налога, выданные в 2012 году с указанием кодов КВЭД образца 2005 года, считаются действительными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы.

Как сказано в сообщении, налогоплательщикам не обязательно срочно вносить изменения в свои документы в связи с упразднением КВЭД-2005. Вместе с тем, если плательщик налога регистрируется впервые или изменяет вид своей деятельности, в этом случае ему необходимо пользоваться исключительно классификатором - 2010.

В ГНСУ напомнили, что КВЭД-2010 вступил в силу с 1 января 2012 года. Вместе с тем, внедрение классификатора проходит постепенно в связи с тем, что он используется для анализа статистической, финансовой, налоговой и другой информации.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступает в силу новый классификатор видов экономической деятельности. С нового года старый классификатор действовать не будет. В этой связи Госналогслужба в Киеве предложила налогоплательщикам заранее обратиться по месту регистрации в отделы госрегистрации юридических и физических лиц - предпринимателей, действующие при райгосадминистрациях.

Справка УНИАН. Национальный классификатор Украины ГК 009:2010 «Классификатор видов экономической деятельности» утвержден приказом Госпотребстандарта от 11 октября 2010 г. № 457 (с изменениями и дополнениями от 29 ноября 2010 г. № 530). В соответствие с этим приказом старый КВЭД действует до 1 января 2013 года, после чего все субъекты предпринимательства обязаны заменить их на новый. Вместе с тем, как сообщал в январе 2012 года глава Госналогслужбы А.Клименко, госрегистрация новосозданных юридических и физических лиц-предпринимателей будет проводиться уже по новым кодам.

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