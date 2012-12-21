Всемирный банк утвердил предоставление дополнительного займа для проекта Развитие системы госстатистики в Украине

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 20 декабря утвердил Заем Дополнительного финансирования в сумме 10 миллионов долларов США для Проекта "Развитие системы государственной статистики для мониторинга социально-экономических преобразований в Украине". Об этом сообщили в представительстве ВБ в Украине.

"Предлагаемое дополнительное финансирование поможет Украине начать внедрение по всей стране модернизированной системы статистики, которая будет соответствовать международным стандартам", - отмечает Чимяо Фан, Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

Предлагаемое Дополнительное финансирование поможет Государственной службе статистики Украины в дальнейшем внедрении Интегрированной системы обработки статистических данных, которая будет осуществляться в масштабах всей Украины, отмечают в ВБ.

Проект развития системы государственной статистики уже помог в разработке и внедрении методологий, касающихся секторальной статистики, статистики государственных финансов и платежного баланса, статистики денежно-кредитных и банковских операций, сообщается в релизе ВБ. Создана новая модель прогнозирования, которую сейчас использует Министерство экономического развития и торговли Украины. Была разработана Интегрированная система обработки статистических данных, которая сейчас находится на стадии доработки и тестирования.

Справка УНИАН. Со дня вступления Украины во Всемирный банк в 1992 году общая сумма предоставленных им Украине средств составляет около 8 млрд дол. США, которые направлялись на финансирование 42 проектов.

Проект "Развитие системы государственной статистики для мониторинга социально-экономических преобразований в Украине" полностью соответствует новой Стратегии партнерства с Украиной на период 2012-2016 годов.

В рамках этого проекта Государственной службе статистики Украины предоставляется помощь в развитии системы статистики в соответствии с международными стандартами. После модернизации система статистики будет обеспечивать предоставление своевременной и надежной информации, необходимой для мониторинга развития страны и для принятия решений. Кроме того, наличие качественной статистики будет способствовать информированию граждан о развитии страны и улучшению подотчетности власти.