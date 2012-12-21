Всемирный банк увеличил помощь Госстату на 10 млн долл. – до 42 млн долл.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) увеличил объем займа для финансирования Проекта "Развитие системы государственной статистики для мониторинга социально-экономических преобразований в Украине" на 10 млн долл. - до 42 млн долл. Об этом говорится в сообщении ВБ.

“Предлагаемое дополнительное финансирование поможет Государственной службе статистики Украины в дальнейшем внедрении интегрированной системы обработки статистических данных, которая будет осуществляться в масштабах всей Украины”, - говорится в сообщении.

Соглашение о Проекте начало реализовываться с 2005 года. Тогда ВБ выдал кредит для модернизации системы статистики в сумме 32 млн долл.

Проект должен был закончиться 31 декабря 2012 года, но по просьбе украинской стороны были увеличены сроки его реализации и объем финансирования.

Этот проект полностью соответствует новой Стратегии партнерства с Украиной на период 2012-2016 годов.

Со дня вступления Украины во Всемирный банк в 1992 году общая сумма предоставленных им Украину средств составляет около 8 млрд долл. США, которые направлялись на финансирование 42 проектов.