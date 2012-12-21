Зукоски: Инвесторов сдерживает отсутствие принципиального решения Украины о направлении интеграции - в ЕС или в ТС

Международное деловое сообщество по отношению к Украине заняло позицию выжидания в плане перспективности курса внешнеэкономической политики и эффективного внедрения реформ. Такое мнение в эксклюзивном комментарии высказал президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски (Подробнее о ситуации с привлечением инвестиций читайте на сайте УНИАН-Экономика в статье "Под лежачий украинский "вектор" инвестиции не текут").

Зукоски подчеркивает, что сейчас в вопросе инвестирования очень многое зависит от принципиального решения руководства Украины - Таможенный союз или соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. "... Мы являемся свидетелями ситуации, когда компании меняют свое мнение об инвестиционных проектах, которые планировались, и откладывают их пока не будет ясности и предсказуемости относительно пути, по которому Украина пойдет в будущем", констатирует президент АТП.

Международное деловое сообщество в полной мере понимает, отмечает Зукоски, что в случае выбора руководством Украины европейского вектора, "как только соглашение об ассоциации вступит в силу мы увидим поступления желаемых инвестиций, а также создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, стимулирование экономического роста и рост поступлений в бюджет за счет платежей, налогов и сборов, от компании, для которых Украина станет экспортной платформой к одному из крупнейших рынков мира" .

Если же выбор будет сделан в пользу Таможенного Союза, потребность в крупных инвестициях отпадет, считает президент АТП, поскольку текущих инвестиций, которые страна получала с момента обретения независимости, будет достаточно для обеспечения обращения товаров и услуг на внутренний рынок России, Белоруссии и Казахстана. "Это [выбор в пользу ТС] был бы не очень удачным выбором, но Украина, как суверенное государство, имеет полное право его сделать", резюмировал Зукоски.

Зукоски также добавил, что, кроме отсутствия ясности относительно внешнеэкономического вектора политики, основными причинами, вынуждающими инвесторов быть острожными с вложением капитала в существующие или новые проекты в Украине, являются глобальный финансовый кризис и нестабильность политической ситуации в Украине, вызванная недавними парламентскими выборами.