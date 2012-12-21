Теффт считает новое соглашение с МВФ лучшим для Украины решением сложной финситуации

Посол США в Украине Джон Теффт считает новое соглашение с Международным валютным фондом лучшим для Украины краткосрочным решением сложной финансовой ситуации в 2013 году.

Такое мнение он высказал в своей статье в газете KyivPost.

По словам посла, установление цены на газ на уровне рыночной также поможет Украине договориться с МВФ. «Новое соглашение с МВФ является лучшим для Украины краткосрочным решением очень сложной финансовой ситуации в 2013 году», – считает Дж.Теффт.

Так или иначе, отмечает он, Украина вынуждена будет то ли на внутреннем, то ли на внешнем рынке одалживать деньги для покрытия своего бюджетного дефицита, другой вариант – это остановить появление такого дефицита.

Вместе с тем Дж.Теффт отмечает, что договоренности с МВФ можно рассматривать лишь как временную меру для страны, пока она не станет способна самостоятельно справиться со своими финансовыми неурядицами. «Их нельзя считать постоянным источником финансирования. Поэтому они содержат условия, которые направлены на то, чтобы помочь стране провести необходимые реформы для построения крепкой финансовой базы и ее выхода на путь постоянного экономического роста», – ск5азал посол США в Украине.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

Читайте также:

МВФ пока не определился с условиями дальнейшего сотрудничества с Украиной