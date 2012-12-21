«ПриватБанк» в течение 2012 года удвоил оборот эквайринговой сети в России

Российская "дочка" «ПриватБанка» в течение 2012 года удвоил оборот эквайринговой сети (сети платежных терминалов) в России до 1,036 млрд руб. в ноябре по сравнению с 586 млн руб. в январе т.г.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

“С начала 2012 года российский «ПриватБанк» практически удвоил оборот в своей эквайринговой сети, которая на сегодняшний день насчитывает 9 096 терминалов в Москве, Санкт-Петербурге и крупнейших регионах Российской Федерации”, - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, значительный рост популярности у россиян безналичных расчетов в уходящем году был обеспечен за счет расширения сети терминалов и внедрения мини-терминалов, которые позволяют принимать оплату по картам через мобильные телефоны. Такую технологию «ПриватБанк» внедрил первым в России.

“В Москве безналичные расчеты в торговой сети уже популярнее наличных, такая же тенденция есть и в других крупных городах, - говорится в пресс-релизе со ссылкой на председателя правления «ПриватБанка» (Россия) Николая Давыдова. - В будущем году тенденцией рынка будет увеличение доли расчетов через мобильные платформы - смартфоны, мини-терминалы, которыми активно начинает пользоваться малый бизнес”.

По прогнозам банкиров, в 2012 году объем безналичных операций клиентов увеличится как минимум на 40% за счет расширения сети POS-терминалов и активного внедрения электронного и мобильного банкинга. По словам Н.Давыдова, в этом году более 3% всех операций владельцев карт российского «ПриватБанка» было сделано через мобильное приложение Приват24, а количество транзакций через смарт-банковский сервис ежемесячно росло на 15%.

Справка УНИАН. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, среди которых – Россия, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай, Великобритания, Кипр, Германия, Испания, Казахстан. По данным РИА. Рейтинг, в 2012 году «ПриватБанк» вошел в ТОП-10 банков СНГ, а в ранкинге ТОП-1000 мировых банков «ПриватБанк» занимает 9 место в десятке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы. В России «ПриватБанк» обслуживает клиентов через дочерний банк ЗАО МКБ “Москомприватбанк” (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2827 от 23 апреля 2012 года). По данным РБК. Рейтинг, банк входит в ТОП-100 российских банков - на 1 октября 2012 года активы банка составляют 44,16 млрд рублей (89-е место в России), депозитный портфель - 33,62 млрд (44-е место в России).