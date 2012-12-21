Доллар на межбанке подешевел очень значительно

В пятницу, 21 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0910/8,1000, к 12:00 цены упали до 8,0600/8,0750, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0580/8,0610.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2632/36, к 12:00 цены снизились до 0,2621/25. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,7320 (+0.0180).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3180/1,3250. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,6810/10,6945, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 10,6350/10,6585. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,6380/10,6455.