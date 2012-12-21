Зурабов: Украина должна за полгода определиться с членством в Таможенном союзе

Посол России в Украине Михаил Зурабов считает, что Украина должна принять решение по вступлению в Таможенный союз в течение полугода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

По словам М.Зурабова, Таможенный союз постепенно становится экономической реальностью, и можно предположить, что через какое-то время возникнет необходимость провести углубленные переговоры между странами Таможенного союза и Украиной в отношении торговых режимов.

«С учетом той экономической ситуации, в которой находятся наши страны, я бы считал, что решение по сотрудничеству именно на этом направлении необходимо было бы принять в течение полугода», - сказал М.Зурабов.

Он отметил, что руководство России уже заявляло свою позицию по поводу вступления Украины в Таможенный союз.

«Украина абсолютно свободна в выборе своих партнеров - как политических, так и экономических, а также направления своего дальнейшего развития, включая вхождение в те или иные интеграционные образования», - сказал М.Зурабов.

Он отметил, что Россия была бы заинтересована в том, чтобы узнать о планах Украины как можно раньше.

«В зависимости от того, как Украина в дальнейшем видит свою, в первую очередь, экономическую перспективу, зависят также и планы Российской Федерации с учетом того уровня кооперации, который на сегодняшний день еще между нашими странами в производственной сфере сохранился», - добавил посол.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина "постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного союза".

На 18 декабря был запланирован рабочий визит Президента в Москву для проведения переговоров с российским коллегой В.Путиным и подписания документов, однако визит перенесли.

В связи с этим пресс-служба В.Януковича отметила, что «темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности - выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита».

20 декабря Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Москве, что речь о вступлении Украины в Таможенный союз не идет.

"Речь не идет о присоединении Украины к Таможенному союзу. Для того, чтобы речь зашла именно таким образом, мы должны получить официальную заявку Украины о вступлении в Таможенный союз. Такой заявки нет", - сказал В.Путин.

По его словам, власти России понимают озабоченность руководства Украины тем, что по мере развития Таможенного союза часть функций национальных государств передается на наднациональный уровень.

Он считает, что Украине все труднее и труднее решать свои экономические вопросы, связанные с работой на рынке Таможенного союза.

В.Путин сообщил, что регулярно принимаются решения о квоте на трубную продукцию Украины, как и по ряду других товаров.

"Сейчас выясняется, что мы не можем это делать самостоятельно. Мы не даем Украине нужных квот не потому, что не хотим, а потому, что это отнесено к компетенции наднациональных органов. Наши украинские коллеги думали, что мы шутим до какого-то времени, но поняли, что это не шутки", - сказал В.Путин.