Китай предоставил Беларуси 1 млрд долл. кредита

Минск. Китай предоставил Беларуси, которая в 2013 году входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу, несвязанный кредит в размере 1 миллиарда долларов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил в пятницу, 21 декабря, Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и общения со студентами вуза.

«Мне вчера доложили, нам снова китайцы предоставили более 1 млрд долл. несвязанного кредита, и при том недорогие деньги, именно на проекты внутри страны. В Беларуси сегодня предостаточно таких проектов», - сказал А.Лукашенко.

При этом он отметил, что выделяемые Беларуси кредиты – мизер по сравнению с тем, что страна инвестирует в свою экономику.

«Средства из бюджета, от частных предприятий, государственных – это на порядок больше, чем мы получаем кредитов. Чтобы вы не думали, что мы живем только за счет кредитов», - подчеркнул А.Лукашенко.

Напомним, что в 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу.

«Ожидается двукратный прирост платежей по сравнению с текущим годом до 3,1 млрд долл.», - заявил министр финансов Беларуси Андрей Харковец.

Официальный Минск дважды за последнее время безуспешно обращался к Международному валютному фонду за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена Беларусью в МВФ весной нынешнего года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.

Как сообщал ранее УНИАН, 7 декабря Совет Антикризисного фонда ЕврАзЭС одобрил выделение Беларуси очередного транша кредита в размере 440 млн долл.

Соглашение между Беларусью и Евразийским банком развития (ЕАБР), управляющим средствами АКФ ЕврАзЭС, по выделению кредита на 3 млрд долларов шестью траншами было подписано 9 июня 2011 года. Первый транш на 800 млн долларов был перечислен Беларуси 21 июня 2011 года, еще 440 млн долларов - в декабре 2011 года.

В 2012 году Беларусь должна получить два транша по 440 млн долларов каждый. Третий транш был получен в июне и зачислен в золотовалютные резервы страны. С 15 по 19 октября оценочная миссия Антикризисного фонда ЕврАзЭС провела в Беларуси консультации о выделении четвертого транша кредита на сумму 440 млн долл.