Путин: Россия готова помочь банкам Кипра пережить кризис
Брюссель.Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна готова помочь банкам Кипра пережить кризис.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал 21 декабря на пресс-конференции после завершения саммита ЕС-Россия.
«Министерство финансов знает эту проблему, мы в контакте с киприотами, обсуждаем эти вопросы», - сказал он.
В.Путин отметил, что сегодня экономическое положение России достаточно хорошее.
«Деньги есть, дело не в деньгах, дело в условиях, в системных мерах. Кипр – это страна ЕС, и я исхожу из того, что наши европейские партнеры должны сформулировать определенные правила взаимоотношений внутри своего содружества, и для нас не очень комфортно вмешиваться в этот процесс», - сказал он.
Президент России отметил, что не исключает возможности российского участия в помощи банкам Кипра, однако этот вопрос нуждается в решениях на экспертном уровне.
В свою очередь Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отметил, что на сегодняшнем саммите этот вопрос не затрагивался.
«Мы не затрагивали этот вопрос с Россией, но нам известен контекст», - сказал он, отметив, что Кипр и Россия могут решить, как сотрудничать в этой ситуации.
Как сообщал УНИАН, в июне Кипр направил официальный запрос о предоставлении финансовой помощи от Евросоюза.
Кипрские власти до последнего пытались избежать обращения за помощью к Европейскому Союзу, поскольку это связано с жесткими условиями ее предоставления, и надеялись на получение кредита от других государств.
Также Кипр рассчитывает на кредит от МВФ. Однако подписание соглашения с кредиторами ожидается не раньше второй половины января.
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