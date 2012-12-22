Ассоциация городов Украины считает «неадекватным» распределение средств бюджета-2013

Ассоциация городов Украины считает «неадекватным» распределение средств на развитие регионов в бюджете страны на 2013 год из-за преференции восточным областям, сообщает «Немецкая волна».

Как объяснили эксперты АГУ, в бюджете-2013 почти втрое сокращенно финансирование на социально-экономическое развитие территорий - до 1,3 млрд грн.

Также в АГУ отмечают, что средства достанутся «избранным» областям. Согласно информации АГУ, половина заложенных средств предусмотрена для Донбасса: 30% (400,6 миллионов гривен) получит Донецкая область, 16,3% (218 миллионов гривен) Луганская область; 10% (140 миллионов) заложено на три района Житомирской области. Киеву достанется 11 миллионов, Волыни - 9 миллионов. Еще меньше получат Ивано-Франковская область - 8 миллионов, Черновицкая и Хмельницкая по 5 миллионов гривен, остальные области - не больше 2 миллионов.

В АГУ заявляют, что госбюджет 2013 года приняли без учета мнений органов местного самоуправления.

Представители Партии регионов имеют объяснение по поводу такого распределения средств в пользу восточных регионов. «Это обусловлено кризисным состоянием в окружающей среде региона, а также у Луганской области и Донбасса есть проблемы с питьевой водой, нужно что-то делать, а еще населения там больше. Объем производства свыше 20% общеукраинского показателя», - приводит «Немецкая волна» слова заместителя председателя фракции Партии регионов прошлого созыва Владимира Зубанова.

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