Янукович создал Министерство доходов и сборов на базе налоговой и таможенной служб

Президент Украины Виктор Янукович создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов.

Об этом говорится в указе президента, размещенном на сайте главы государства.

Одновременно в указе сказано, что в обязанности нового министерства будет входить также администрирование единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Как сообщал ранее УНИАН, Государственную налоговую службу возглавлял с начала 2012 года Александр Клименко, который указом главы государства от 24 декабря был отправлен в отставку.

Таможенной службой руководил Игорь Калетник, который на парламентских выборах был избран народным депутатом по спискам Коммунистической партии.