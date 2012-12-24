Клименко назначен министром доходов и сборов

Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Клименко министром доходов и сборов Украины. Об этом сказано в указе Президента, опубликованном на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 декабря, Президент Украины В.Янукович отправил в отставку главу Государственной налоговой службы Украины А.Клименко, занимавшего этот пост с ноября 2011 года. До назначения главой ГНСУ А.Клименко занимал пост первого заместителя главы Госналогслужбы Украины. До назначения в Киев А.Клименко возглавлял Государственную налоговую администрацию в Донецкой области.

Кроме того, 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. В обязанности нового министерства будет входить также администрирование единого взноса на общеобязательное социальное страхование.