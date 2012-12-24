Янукович назначил Арбузова первым вице-премьер-министром

Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины.

Соответствующий указ от 24 декабря 2012 года обнародован на официальном сайте главы государства.

В сферу ответственности первого вице-премьер-министра С.Арбузова входит осуществление аграрной и продовольственной политики, политики экономического развития и торговли, социальной политики, вопросов финансов, доходов и сборов.

Как сообщал УНИАН, С.Арбузов возглавлял НБУ с декабря 2010 года, до этого проработав два месяца на посту первого заместителя НБУ.

С мая 2010 года - член Наблюдательного совета, а с июня по октябрь 2010 года - председатель Наблюдательного совета государственного «Укрэксимбанка».

С 2003 года занимал пост председателя правления «Украинского Бизнес Банка» (УкрБизнесБанк, до октября 2003-го - акционерный банк «Донеччина», с 1993 по 1999 гг. – «Сельхозбанк»). Головной офис банка находится в Донецке.

До назначения руководителем УкрБизнесБанка С.Арбузов работал экономистом, начальником отдела, начальником управления в Донецком филиале «ПриватБанка», директором Константиновского филиала «ПриватБанка» (Донецкая область).

По мнению экспертов, кандидатура С.Арбузова рассматривалась на пост премьера, однако Президент решил переназначить на этот пост Николая Азарова.

По сообщениям СМИ, С.Арбузов дружен с Александром Януковичем, старшим сыном Президента Украины Виктора Януковича.