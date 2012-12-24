ГНCУ рассчитывает в 2013 году увеличить сбор акцизного налога на 1,2 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) рассчитывает в 2013 году увеличить объем сборов по акцизному налогу на 1,2 млрд грн за счет введения нового порядка администрирования данного налога.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на итоги встречи сотрудников ГНСУ с представителями табачных компаний.

Как сказано в сообщении, новые правила администрирования акцизного налога, вступающие в силу с 1 января 2013 года, отработаны с привлечением участников рынка и определены в Законе Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», принятом 20 ноября. Они предполагают авансовую оплату акцизного налога при покупке марок, а также увеличение размера минимального акцизного налогового обязательства и специфической ставки акцизного налога с одновременным уменьшением влияния адвалорной составляющей.

По мнению налоговиков, такой порядок администрирования сделает невозможным ценовой демпинг, а любые махинации с розничными ценами на табачные изделия окажутся невыгодными.

Кроме того, будет усилена ответственность за условия производства, транспортировки, хранения и реализации подакцизной продукции. Минимальный штраф за нарушение норм с 1 января 2013 года составит 8500 грн вместо нынешних 1700 грн.

Как сказано в сообщении, сотрудники ГНСУ и представители рынка убеждены, что изменение ставок и порядок уплаты акцизного налога позволят создать действительно конкурентные условия на рынке табачной продукции.

В ГНСУ также отметили, что ведомство работает над дальнейшим внедрением инновационных процедур в части администрирования акцизного налога, а именно – над введением электронных акцизных марок и декларированием максимальных цен на табачную продукцию в электронном виде.

Как сообщал УНИАН, в августе Государственная налоговая служба заявляла о стремительном росте уплаты акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров, уточнив, что за январь-август 2012 года поступления от акцизного сбора составляют 15,4 млрд грн, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в государственном бюджете на 2013 года объем поступлений от акцизного налога определен в размере 41,74 млрд грн.

Напомним также, что Президент Украины Виктор Янукович сегодня, 24 декабря, своим указом создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Кроме того, Президент уволил с занимаемой должности главу ГНСУ Александра Клименко и назначил его министром налогов и сборов.