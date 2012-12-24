Объединение таможни и налоговой повысит качество фискального администрирования - эксперт

Создание нового ведомства — Министерства доходов и сборов — на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы повысит качество фискального администрирования.

Об этом УНИАН заявил ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

"Очень часто функции ГНСУ и Таможни пересекались, особенно в части налогообложения импортируемых подакцизных товаров. Теперь этого удастся избежать", - заявил Савченко.

По словам ректора МИБ, координация работы таможенной и налоговой служб из одного центра принятия решений при правильном выполнении функций администрирования позволит снизить фискальное давление на бизнес, "однако для этого требуется разработка качественной стратегии".

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Виктор Янукович 24 декабря подписал указ, которым на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы будет создано Министерство доходов и сборов. Согласно указу, в обязанности нового министерства будет входить также администрирование единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Новое министерство возглавил Александр Клименко, который до этого руководил ГНС.