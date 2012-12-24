Янукович ждет от нового Кабмина планов структурного развития экономики. Срок - два месяца

В течение двух месяцев правительство должно подготовить планы структурного развития экономики на 2013 год. Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время встречи с членами новоназначенного Кабинета министров, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы должны в кратчайшие сроки - я считаю, это решение примет правительство во главе с премьер-министром - разработать соответствующие программные мероприятия. Что мы будем делать, на что мы должны нацелить реализацию структурного развития экономики», - сказал глава государства. «По срокам, я просил бы, чтобы мы в ближайшее время это услышали», - добавил В.Янукович.

Президент отметил, что развитие внутреннего рынка, фокусирование усилий на кредитовании отечественной промышленности, бизнеса, максимальное участие национального капитала в этом процессе - инструменты, которые сегодня необходимы для защиты и активизации экономики Украины. «Результаты практического труда, практического выполнения предыдущих планов свидетельствуют, что необходимо значительно усилить контроль над использованием всех имеющихся ресурсов, особенно бюджетных средств», - сказал глава государства. Он подчеркнул, что ожидает от контролирующих органов эффективной работы.

В следующем году, отметил Президент, необходимо тщательным образом проанализировать недостатки, которые имели место в 2012 году, - и учесть это при дальнейшем планировании. «Я буду просить вас, персонально каждого, очень ответственно подойти к этой работе - созданию таких планов на следующий год», - отметил В.Янукович.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость продолжения избранного пути реформирования страны. «Мы должны двигаться дальше. Много сделано позитивного - это необходимо наращивать и продолжать», - сказал глава государства.

В.Янукович также отметил важность работы с гражданами, чтобы понимать, как люди реагируют на изменения, которые уже сделаны или планируется осуществить. «Каждый в своем направлении должен работать с общественными организациями, с объединениями граждан, выезжать в регионы, на места, проводить разъяснительную работу», - сказал Президент, обращаясь к членам правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый состав Кабинета министров (фото)