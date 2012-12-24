Янукович: новый председатель НБУ должен жестко контролировать валютный рынок

В ближайшее время Президент Украины Виктор Янукович определится с кандидатурой на должность председателя Национального банка Украины.

Об этом он сказал во время встречи с членами Кабинета министров, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я в ближайшие дни определюсь с кандидатурой председателя Национального банка. Национальный банк и финансовая система должны играть значительную роль в развитии нашего государства», - сказал В.Янукович.

В этом контексте он отметил, что одним из приоритетов в следующем году должно стать ведение макроэкономической политики, направленной на формирование новых стимулов для кредитно-инвестиционной деятельности.

«Изменение движителей экономического развития потребует освоения новых рычагов банковского регулирования, антиинфляционной политики, жесткого контроля валютного рынка во избежание спекуляций. В этой сфере нужно тесное сотрудничество правительства и Национального банка», - сказал он.

Как известно, председатель НБУ Сергей Арбузов назначен первым вице-премьер-министром Украины, однако указ о его освобождении от должности председателя НБУ не обнародован.

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