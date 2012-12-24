Клименко сможет за полгода объединить налоговую и таможню - эксперт

Министр доходов и сборов Александр Клименко сможет за полгода провести организационные изменения в работе налоговой и таможенной служб при их объединении в одно министерство, благодаря жесткому стилю управления.

Такое мнение УНИАН высказал президент Союза налоговых консультантов Леонид Рубаненко.

«Зная характер О.Клименко, думаю, за полугодие он справится», - сказал эксперт, уточнив, что результаты объединения двух структур будут ощутимы уже через полгода.

По словам эксперта, от создания Министерства доходов и сборов бизнес должен получить ряд преимуществ. В частности, отпадет необходимость брать одни справки у налоговиков, чтобы потом передать их таможенникам, поскольку информационные базы двух ведомств должны, скорее всего, объединиться.

«Возможно, какие-то неудобства в переходном периоде и будут, но в перспективе эти изменения для бизнеса будут только к лучшему», - резюмировал президент Союза налоговых консультантов.

Напомним, 24 декабря своим указом Президент Украины Виктор Янукович создал Министерство доходов и сборов Украины путем реорганизации Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. На министерство должна быть возложена, в частности, функция по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. 24 декабря А.Клименко назначен министром доходов и сборов Украины.

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