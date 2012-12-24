На межбанке торги закрылись котировками 8,0220/8,0300 грн/долл.

В понедельник, 24 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0500/8,0700, к 12:00 цены упали до 8,0400/8,0510. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0220/8,0300.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2620/26, к 12:00 цены поднялись - 0,2624/29. К закрытию цены упали до 0,2610/15. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6800 (-0,0520).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3170/1,3230.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6365/10,6645, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6190/10,6375. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6070/10,6215.