Янукович рассчитывает на углубленное сотрудничество с МВФ и Всемирным банком

Украина рассчитывает на углубленное сотрудничество с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время встречи с членами Кабинета министров, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы рассчитываем на углубленное сотрудничество с международными финансовыми учреждениями - МВФ и Всемирным банком, на положительный ход переговоров с Мировой организацией торговли относительно внесенных предложений по учету наших национальных интересов в сфере международной торговли», - сказал В.Янукович.

Кроме того, он отметил, что дальнейшее развитие реального сектора национальной экономики и развитие внутреннего рынка останутся среди приоритетов работы власти в 2013 году.

Важным, по словам главы государства, является последовательное продолжение политики дерегуляции, в первую очередь - сокращение расходов бизнеса.

Президент обратил отдельное внимание на необходимость реформирования аграрного сектора, который нуждается во внедрении эффективных форм ведения хозяйства, развитии кооперативного движения, модернизации государственной помощи селянам.

«В условиях жестких бюджетных ограничений должно происходить совершенствование организации социальной сферы, усиление целевого характера социальных расходов. Должна быть продолжена бюджетная реформа, которая связана с Пенсионным фондом», - также сказал В.Янукович.

Президент, кроме того, отметил важность дальнейшего реформирования сектора безопасности. «Завершена разработка целого ряда концептуальных документов, в частности относительно реформы армии, правоохранительной сферы. Следует переходить к их реализации», - сказал он.