Азаров считает, что и ЕС и ТС основаны на принципах ВТО

Премьер-министр Николай Азаров считает, что и Европейский Союз, и Таможенный союз основаны на принципах Всемирной торговой организации.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров абсолютно прав, говоря о том, что и Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси, и Европейский Союз основаны на принципах ВТО. Для Евросоюза это абсолютно очевидно, так как все страны ЕС являются одновременно членами ВТО", - подчеркнул Н.Азаров.

При этом он отметил, что для Таможенного союза это не совсем так, поскольку Казахстан и Беларусь еще не являются членами ВТО, а Россия только недавно вступила в эту организацию, но тем не менее, при составлении основополагающих документов Евросоюза использовались нормы и правила ВТО.

"Что касается совместимости, все дело заключается в уровне таможенной защиты и целом ряде других положений, определяющих функционирование двух таможенных союзов. Именно они должны быть совместимы. Ну, например, если уровни таможенной защиты по конкретной товарной позиции значительно между собой отличаются, то тогда это будет являться предметом отдельных переговоров. Поэтому вопрос совместимости - это очень сложный вопрос. Именно поэтому наши взаимодействия и там, и там должны быть с нашими партнерами изучены и должны быть найдены компромиссы. В чем я с министром С.Лавровым абсолютно согласен, так это в том, что поиск и нахождение этих компромиссов возможен", - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина "постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного союза".

На 18 декабря был запланирован рабочий визит Президента в Москву для проведения переговоров с российским коллегой В.Путиным и подписания документов, однако визит перенесли.

В связи с этим пресс-служба В.Януковича отметила, что «темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности - выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита».

20 декабря Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Москве, что речь о вступлении Украины в Таможенный союз не идет.

10 декабря Совет иностранных дел ЕС принял заключения относительно ситуации в Украине, в которых заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжения судебной реформы, осуществления конституционной реформы, конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшения ситуации в сфере управления государственными финансами.