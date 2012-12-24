Столичные налоговики доначислили владельцам незаконных киосков 2,7 млн грн налога на землю

Государственная налоговая служба Украины в Киеве с начала года выявила собственников более 883 киосков (МАФов), не имевших документы на земельные участки и доначислила им 2,7 млн грн платежей за землю. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ в Киеве.

В сообщении также сказано, что еще 3 млн грн налога на землю уплатили собственники земли, которые самолично изменили целевое использование земельных участков.

В ГНСУ Киева также обратили внимание, что в результате проверок с начала года выявлены 746 собственников нежилых помещений, которым доначислили 7,5 млн грн налогов для уплаты в бюджет.

Как сообщал УНИАН, столичные налоговики в январе-августе 2012 года привлекли к налогообложению 986 физлиц, которые перечислили в городской бюджет 4,2 млн грн платы за землю.

В Киеве в течение октября демонтировано около 300 незаконно установленных малых архитектурных форм (МАФ)