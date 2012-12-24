Министерство доходов и сборов станет регулятором условий ведения бизнеса – министр

Новосозданное министерство доходов и сборов должно вобрать в себя всю полноту ответственности за наполнение государственного бюджета и стать полноценным регулятором инвестиционного климата и условий ведения бизнеса. Об этом заявил новоназначенный министр доходов и сборов Александр Клименко в своем обращении к коллективу министерства.

«Образование Министерства доходов и сборов Украины стало очередным свидетельством нашего стремления развивать налоговую политику в европейском тренде. Концентрация всех функций, связанных с администрированием налоговых и таможенных платежей, в рамках единой структуры - это путь, который избрали многие ведущие страны, в том числе Великобритания, Дания, Латвия, Канада. Впервые в истории независимой Украины мы имеем в составе центральных органов исполнительной власти ведомство, которое, во-первых, несет на себе всю полноту ответственности за наполнение государственного бюджета. Во-вторых, является полноценным регулятором инвестиционного климата и условий ведения бизнеса с точки зрения полномочий и компетенции», - подчеркнул А.Клименко.

По его словам, предприниматели и иностранные инвесторы теперь имеют единого адресата, который от имени государства отвечает за создание равной конкуренции, умеренного налогообложения, качественный сервис в администрировании обязательных платежей. «Наличие единого центра управления сделает процесс принятия решений быстрым и эффективным, и государство получит возможность быстро реагировать на стремительные изменения экономической конъюнктуры, актуальные тенденции, насущные потребности плательщиков», - заверил министр.

При этом он обратил внимание, что приоритеты работы остаются неизменными: усовершенствование системы администрирования налоговой системы Украины, качественное обслуживание плательщиков с применением новейших технологий, упрощение документооборота, минимум затрат времени представителям бизнеса на общение с государством, и максимум - на основную деятельность.

«У нас нет времени на размышления. Интеграцию двух ведомств, формирование единой стратегии работы, разработку «дорожной карты» развития Министерства мы должны создать как можно скорее. Однако необходимые организационные мероприятия должны состояться так, чтобы не возникло никаких неудобств для плательщиков, и чтобы бизнес-среда от всех новаций в нашей работе получало исключительно положительные впечатления - ускорение обслуживания, уменьшение документооборота, проведения процедур в электронном виде, постоянный рост компетентности и доброжелательности», - отметил министр.

Он также дал понять, что процесс операционной и функциональной интеграции Налоговой и Таможенной служб будет взвешенным и осторожным. «В обоих ведомствах на сегодня есть устоявшиеся коллективы, сформированные профессиональные традиции, глубокие достижения в теории и практике. Ценный опыт налоговиков и таможенников в сочетании должен дать синергетический эффект в части эффективности менеджмента, повышения качества регуляторной политики, приемлемости для отечественных и зарубежных инвесторов», - подчеркнул А.Клименко.

Он выразил уверенность, что работники Налоговой и Таможенной служб вскоре станут единым коллективом коллег и единомышленников, а новое министерство - эффективным инструментом.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом 24 декабря создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов.

Государственную налоговую службу возглавлял с начала 2012 года Александр Клименко, который 24 декабря был отправлен в отставку и в тот же день назначен министром доходов и сборов Украины.

Таможенной службой руководил Игорь Калетник, который на парламентских выборах был избран народным депутатом по спискам Коммунистической партии.