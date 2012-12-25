Греция не отменяла планы по участию в "Южном потоке" - посол

Греческая сторона не меняла своего отношения к проекту газопровода "Южный поток" и неправильно говорить, что Греция не желает участвовать в этом проекте, заявил посол Греции в России Михаил Спинеллис в интервью РИА Новости.

Соглашение между греческим и российским правительством о строительстве газопровода "Южный поток" через территорию Греции подписано в 2008 году. Однако затем "Газпром" приостановил работу по созданию совместных предприятий для реализации проекта строительства газопровода "Южный поток" с Австрией и Грецией. В ноябре замглавы "Газпрома" Александр Медведев заявил, что российский газовый холдинг еще окончательно не отказался от планов строительства участка газопровода "Южный поток" через Грецию в Италию.

"Это соглашение (2008 года) ни одна из сторон не отменила. Греция поддерживает любые проекты, ведущие к дифференциации источников обеспечения Европы, и поэтому проявила интерес к участию в проекте строительства газопровода "Южный поток"... В связи с этим заявление о том, что Греция не желает участвовать в проекте "Южный поток", не отражает правильно сложившуюся действительность. Понимаю, что причина, по которой в настоящий момент отложена прокладка газопровода в направлении Греции, связана больше со стратегией наших российских партнеров, которые, опираясь на свои финансово-экономические критерии, посчитали, что более выгодным для них на данном этапе будет проложить газопровод до Северной Италии включительно", - сказал посол.

Во всяком случае, по его словам, в настоящий момент нет никакого окончательного решения, о чем заявило недавно и руководство "Газпрома".

Дипломат напомнил также, что "Газпром" - одна из пяти компаний, которые сделали не обязывающие предложения по участию в приватизации DEPA (Государственное предприятие природного газа), сотрудничает "Газпром" и с оператором греческой национальной газотранспортной системы DESFA. "На наше стабильное и многолетнее сотрудничество в области поставок природного газа ничто не может повлиять. Греция покрывает около 80% своих потребностей в природном газе за счет поставок "Газпрома", который доказал, что по всем параметрам является надежным поставщиком", - сказал Спиннелис.

Он сообщил также, что после прекращения поставок иранской нефти существенно вырос импорт Грецией нефти из России, а Афины и Москва совместно работают над тем, чтобы проект нефтепровода Бургас-Александруполис оставался в повестке дня и все-таки был реализован. Через пять лет подобный нефтепровод станет еще более необходим, поскольку Босфор и Дарданеллы не смогут вынести нагрузки после расширения нефтепровода для поставки нефти с Каспия в Новороссийск, сказал посол Греции.