Госказначейство заблокировало 1,3 млрд грн местных бюджетов Донецкой области

Госказначейство заблокировало 1 млрд 300 млн грн местных бюджетов Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий вчера вечером на итоговой пресс-конференции.

В частности, он признал, что в работе Госказначейства, «действительно, есть существенные проблемы, и отставание в сроках оплаты платежных поручений по местным бюджетам». По словам губернатора, «общая сумма долга – это где-то порядка 1 млрд 300 млн грн».

Но при этом А.Шишацкий выразил надежду, что уже буквально с 25 декабря данная проблема начнет разрешаться.

«Я думаю, что буквально с 25 декабря, после окончания выплат Пенсионному фонду, эта проблема все-таки сдвинется. Вы знаете, сформировано правительство. Я думаю, что мне, как губернатору, будет легче решать соответствующие вопросы», - сказал председатель Донецкой ОГА.