Новация года: сбор в казну объединяет налоговую и таможню

Президент Виктор Янукович 24 декабря сформировал новый состав Кабмина, обновив его наполовину. Наибольшему реформированию подвергся экономический блок правительства, в котором ключевая роль отведена Министерству доходов и сборов.

Формирование нового правительства не обошлось без сюрпризов. Если ранее эксперты допускали сохранения кресел Раисой Богатыревой, Дмитрием Табачником, Александром Лавриновичем, то появление в правительстве Олега Проскурякова на посту министра экологии или Павла Лебедева во главе Министерства обороны не прогнозировалось никем.

"К сожалению, в биографии нового руководителя оборонного ведомства я не нашел опыта работы в структурах сферы обороны и безопасности, поэтому для экспертов это безусловно является сигналом, что возможно президент использует кадровый потенциал на свое усмотрение", - заявил директор украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак.

Комично выглядит и назначение министром социальной политики Натальи Королевской, которая мечтала о цветущей Украине на последних парламентских выборах во главе партии «Украина – вперед».

Ставка на экономический блок

Наибольшему реформированию подвергся экономический блок правительства. Старожилами в нем оказались лишь Юрий Колобов и министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Остальные должности президент Виктор Янукович доверил выходцам из Национального банка. Так, куратором блока назначен Сергей Арбузов (пост первого вице-премьера). На должность главы Минэкономразвития и торговли назначен нынешний глава совета Нацбанка народный депутат Игорь Прасолов.

На представлении премьер Азаров тут же поставил задачу новому министру – обеспечить в 2013 году роста ВВП на уровне 3-3,5%. "Задача тяжелая, особенно в условиях рецессии в Европе, но одновременно реальная", – добавил премьер-министр.

Однако главным нововведением стало объединение Гостаможни и Государственной налоговой службы (ГНС) в Министерство доходов и сборов под руководством экс-председателя ГНС Александра Клименко.

«Я убежден, что сегодня состоялись два важных события. Первое - объединение двух главных служб Украины, которые наполняют бюджет. Это решение правильное и своевременное. А второе - главой министерства стал профессионал. Думаю, что такой человек, как Александр Викторович, может объединить службы и сделать те вещи, которые требует Президент Виктор Янукович», - заявил С.Арбузов на представлении коллективу нового министра.

Примечательно, что овации после слов С.Арбузова срывались преимущественно у собравшихся в зале налоговиков. Гостаможню на этом заседании представляли лишь два чиновника – и. о главы службы Александр Дороховский и заместитель главы службы Степан Дериволков. Было очевидно: они пока слабо представляют механизмы объединения двух ведомств, однако их смущение никоим образом не испортило общего воодушевления зала.

По образу и подобию

Надо признать, что создав новое министерство, Украина не изобрела ноу-хау. Объединение фискальных служб в свое время провели Великобритания, Дания, Канада, страны Балтии. Более того, разговоры об объединении Госналогслужбы и Таможни Украины велись давно, а в ноябре этого года Министерство финансов Украины вынесло на всеобщее обсуждение проект приказа «О порядке взаимодействия органов Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы при осуществлении контроля над импортными операциями». Однако проект приказа остался проектом, и до фактического объединения служб дело так и не дошло.

Между тем, ГНС, к примеру, регулярно отчитывается о выполнении фискальной составляющей своей работы. Выполнение бюджетных поступлений идет согласно законодательно установленному графику, притом, что количество проверок неуклонно сокращается, и отчетность постепенно переходит в электронную форму. Так, 98% отчетов по НДС (при общем объеме перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость за январь-октябрь 2012 года в размере 66,5 млрд грн) передаются в электронном виде. Растет показатель электронной отчетности по налогу на прибыль (с начала года объем платежей составил 42,6 млрд грн), по уплате единого налога (с начала года – 3 млрд грн). А с 2013 года в помощь налогоплательщикам будет введен целый сервис «электронный кабинет налогоплательщика» с возможностью не только получать консультации, но и отчитываться в электронном виде.

Судя по всему, новоназначенный министр не намерен изменять устоявшейся практике превращения своего ведомства в скорее сервисный центр, нежели в сугубо фискальную службу. Удастся ли воплотить задуманное?

Народный депутат от Партии регионов, член бюджетного комитета парламента предыдущего созыва Владислав Лукьянов убежден, что объединение служб – решение необходимое, а назначение на должность министра А.Клименко – верное. «Объединив налоговую и таможенную службы, мы исключаем возможности махинаций и использования законодательных пробелов, которые всегда существовали на стыке компетенции и ответственности двух ведомств. В свою очередь А.Клименко, зарекомендовавший себя, как системный руководителей, способен привнести в работу двух служб лучший формат работы, с лучшим анализом и учетом экспортно-импортных и финансовых потоков», - обратил внимание парламентарий.

С этим солидарен и президент Союза налоговых консультантов Леонид Рубаненко. «А.Клименко сможет за полгода провести организационные изменения в работе налоговой и таможенной служб при их объединении в одно министерство, благодаря жесткому стилю управления. Зная его характер, думаю, за полугодие он справится», - заверил эксперт.

Весьма символично, кстати, что первое полугодие будет «контрольным» не только для нового министра, но и для налогоплательщиков, которых с 1 января 2013 года ожидает немало налоговых новаций.

Кстати, А.Клименко в своем обращении к коллективу министерства заверил, что административная реорганизация не должна отразиться на налогоплательщиках. «Мы должны пройти путь реорганизации двух служб таким образом, чтобы ни один налогоплательщик не ощущал неудобств. И я уверяю, что мы этот путь пройдем, а плательщики налогов будут ощущать только комфорт и возможность работать», - заверил А.Клименко.

Ну а ощутят ли налогоплательщики дискомфорт в связи с созданием нового министерства — покажет только время.

Олеся Сафронова (УНИАН)