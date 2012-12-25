Завтра вступают в силу изменения к госбюджету-2012 о выделении дотаций местным бюджетам

26 декабря 2012 года вступает в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», которым перераспределяются расходы госбюджета для реализации бюджетной программы «Дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам».

Текст документа опубликован в газете «Урядовый курьер» (№238 от 25 декабря т.г.).

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5513-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», который Верховная Рада приняла 4 декабря.

Законом предусмотрено осуществить перераспределение расходов государственного бюджета, в частности увеличить ассигнования Министерству финансов (общегосударственные расходы) для реализации бюджетной программы «Дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за счет общего уменьшения на эту же сумму бюджетных назначений.

При этом бюджетные назначения планируется уменьшить Министерству экономического развития и торговли - на 240 млн грн; Министерству здравоохранения - на 80 млн грн; Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - на 350 млн грн; Министерству аграрной политики и продовольствия - на 180 млн грн; Министерству чрезвычайных ситуаций - на 360 млн грн; Министерству финансов - на 20 млн грн; Центральной избирательной комиссии - на 170 млн грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

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