Украинцы с 1 января могут подавать в налоговую декларацию о доходах через Интернет

Украинцы с 1 января 2013 года могут подавать в налоговую службу декларацию об имущественном состоянии и доходах через Интернет, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Как говорится в сообщении, разработка этого сервиса завершена, сейчас проходят последние этапы тестирования новой системы.

Для пользования услугой плательщику необходимо иметь электронный ключ цифровой подписи и соответствующее программное обеспечение. Цифровую подпись можно бесплатно получить в Центре сертификации ключей при ГНСУ и его региональных представительствах, а саму программу свободно загрузить с портала налоговой.

На официальном веб-портале налоговой службы уже появился специальный баннер, в котором подробно объясняется порядок заполнения декларации и ее приложений.

Налоговики ожидают, что такая услуга быстро станет популярной среди налогоплательщиков, ведь она избавит их от необходимости посещать налоговую для подачи отчетности. Поскольку подавать декларацию нужно по месту регистрации, особенно удобным этот сервис станет для плательщиков, у которых отличаются адреса регистрации и фактического проживания.

Как сообщал УНИАН, аккредитованный Центр сертификации ключей начал работу с 30 мая 2012 года. Центр предоставляет электронные ключи юридическим и физическим лицам бесплатно.