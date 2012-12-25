“ПриватБанк” внедрил новую систему инкассации для уменьшения суммы наличных в отделениях

«ПриватБанк» завершил во всех своих филиалах и отделениях внедрение новой системы управления наличным оборотом - технология инкассации онлайн, которая позволяет обеспечить качественную работу каждого отделения с учетом клиентопотока при минимальных суммах запасов наличных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы “ПриватБанка”.

“Сегодня в любом отделении банка в сейфах находится лимитированная сумма наличных, а в свободном доступе в кассах - не больше нескольких тысяч гривен, - сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя председателя правления “ПриватБанка” Станислав Крижановского. - Управление наличным оборотом - не только четкая организация работы банка, но и дополнительный фактор безопасности для клиентов и сотрудников, ведь отсутствие наличных в отделениях “ПриватБанка” делает их неинтересными для потенциальных грабителей”.

Согласно предоставленной информации, новая система логистики денег в “ПриватБанке” позволит обеспечить бесперебойную работу отделений в периоды повышенного спроса. При этом все крупные суммы наличных хранятся в специальных темпо-кассах, которые открываются с пятиминутной задержкой, и сейфах, доступ к которым имеют только службы инкассации. А большинство самых востребованных расчетных услуг клиенты смогут осуществлять без очередей к кассам в безналичной форме или самостоятельно с помощью банкоматов и терминалов самообслуживания.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД Украины, с января по октябрь 2012 года в Украине было зарегистрировано 109 краж, 5 грабежей и 18 разбоев, совершенных в банках. Сумма убытков финансово-кредитных учреждений от налетов возросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла почти 140 млн грн.

Нацбанк своим Положением о требованиях относительно технического состояния и организации охраны помещений банков Украины обязал банки усилить средства физической защиты, в частности, создать так называемые сертифицированные кассовые кабины, то есть оборудовать броней рабочие места и другие площади в помещениях банков – в дополнение к тем зонам в банках, которые забронированы давно, например хранилища.

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) обратилась к регулятору с просьбой пересмотреть ряд требований НБУ по усилению средств физической защиты банков и сместить акцент на использование новых технологий для повышения безопасности банковских учреждений.

В НАБУ уверены, что использование автоматизированной кассовой машины, темпо-кассы или другого современного технологического оборудования «значительно безопаснее сертифицированных кассовых кабин и практически исключает риск изъятия наличных средств». Риски ограбления уменьшаются за счет задержки доступа к выдаче наличных ценностей электронным кассиром (до 32 минут), а также путем установления банком незначительного размера лимита кассовой операции и лимитов темпо-кассы. Также в Ассоциации отмечают, что особое внимание необходимо уделять сигнализации и камерам наблюдения.