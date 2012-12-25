Межбанк открытие: гривня продолжает укрепляться

Во вторник, 25 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е продолжающимся укреплением курса гривни – 8,01/8,03 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2617/24, котировки по евро-гривне на ТОМ’е ушли вниз – 10,5595/10,5875.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3183/85 (понедельник - 1,3209/11).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.